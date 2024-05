Schwer verletzt: Rennradler prallte gegen Auto

Ein 45-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land fuhr am 14. Mai gegen 16 Uhr mit seinem Auto in Marchtrenk auf der Westbahnstraße Richtung Osten. Zur selben Zeit fuhr ein 55-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land mit seinem Rennrad auf derselben Straße Richtung Westen. Bei einer Kreuzung wollte der Autofahrer links einbiegen, dabei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Radfahrer. Der 55-Jährige wurde vom Rennrad geschleudert und kam schwer verletzt am Boden zum Liegen. Nach der notärztlichen Versorgung wurde er in das Klinikum Wels eingeliefert.