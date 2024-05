Wetter in Österreich: Der Mittwoch wird wolkig

Der Mittwoch startet in weiten Teilen Österreichs mit einer Zunahme der Bewölkung. Besonders im Westen verstärkt sich der Einfluss von Störungen, was zu dichteren Wolkenformationen führt. Dabei werden auch Schauer und vereinzelt Gewitter erwartet. Ähnliche Bedingungen herrschen auch im Süden, wo mit wiederkehrenden Schauern zu rechnen ist. In Oberösterreich bis hin zum Nordburgenland bleibt es hingegen größtenteils trocken, wobei sich nach einem sonnigen Beginn des Tages vermehrt Quellwolken bilden. Die Temperaturen liegen am Morgen zwischen 6 und 14 Grad, während die Tageshöchstwerte je nach Sonneneinstrahlung zwischen 16 und 24 Grad variieren. In Osttirol können die Temperaturen etwas kühler ausfallen.

Am Nachmittag: Schauer möglich

Am Nachmittag verstärkt sich der Störungseinfluss im Westen weiter, was zu einer Verdichtung der Wolken und vermehrten Schauern führt. Auch im Süden dominieren weiterhin die Wolken und es kommt zu wiederkehrenden Regenschauern. Besonders in Osttirol ist mit anhaltenden Regenfällen zu rechnen. Trotzdem bleibt es von Oberösterreich bis zum Nordburgenland größtenteils trocken, wobei sich sonnige Phasen mit Quellwolken abwechseln. Der Wind weht lebhaft aus östlichen Richtungen, während es in anderen Regionen eher schwach windig bleibt. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 6 und 14 Grad, während die Tageshöchsttemperaturen je nach Sonneneinstrahlung 16 bis 24 Grad erreichen können.