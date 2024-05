Unfall: Alko-Lenker krachte in eine Garage

In dem steirischen Ort Brunn kam am Dienstagabend ein 54-jähriger Deutschlandsberger mit seinem Wagen von der Pölfing-Brunner-Straße, stürzte über eine Böschung und krachte in der Folge gegen eine Garage. Der Lenker erlitt dabei leichte Verletzungen und musste in das LKH Deutschlandsberg verbracht werden. „Ein Alkotest ergab eine schwere Alkoholisierung“, teilt die Polizei abschließend mit.