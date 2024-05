Arbeiter übergoss sich mit 180 Grad heißem Werkstoff

Der 40-Jährige aus dem Bezirk Tulln füllte das heiße Bitumen am Dienstag aus seinem Lkw-Tankwagen ab. Als er am Ende des Tankvorganges den Schlauch des Tankwagens abschloss, übergoss ihn plötzlich der etwa 180 Grad heiße und flüssige Werkstoff. „Zwar schützte ihn die Sicherheitshose vor großflächigeren Verbrennungen, jedoch floss Bitumen in seine Schuhe“, teilen die Beamten der Landespolizeidirektion Oberösterreich mit. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der Arbeiter in das UKH Linz gebracht.

Was ist Bitumen? Ein anderes Wort für Bitumen ist Erdpech. Der tiefschwarze Werkstoff wird meist beim Straßenbau oder bei der Abdichtung von Gebäuden eingesetzt.