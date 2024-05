Massiver Ölaustritt: LKW-Lenker krachte in Unterführung

Veröffentlicht am 15. Mai 2024, 07:12 / ©FF Spittal / Drau

Der Villacher LKW-Lenker transportierte einen Bagger auf der Ortenburger Straße von Spittal an der Drau in Richtung Schwaig. Dabei dürfte der die Höhe der Straßenunterführung überschätzt haben. Er kollidierte mit der Unterseite der Brücke, wodurch diverse Hydraulikleitungen beschädigt wurden. „Es kam dadurch zu einem massiven Ölaustritt und in weiterer Folge zu einer zirka 500 Meter langen Ölspur“, schilderten die zuständigen Polizeibeamten.

©FF Spittal / Drau Der LKW-Lenker kollidierte mit der Unterseite der Brücke.

Feuerwehr rückte aus

Die Freiwillige Feuerwehr Spittal an der Drau rückte mit 27 Kräften zum Einsatz aus. Ebenfalls vor Ort waren die Straßenverwaltung und eine Kehrmaschine der Stadtgemeinde Spittal. Innerhalb von zweieinhalb Stunden konnte die Fahrbahn wieder gereinigt und für den Verkehr freigegeben werden.

©FF Spittal / Drau | Im Einsatz standen unter anderem 27 Kräfte der Feuerwehr Spittal an der Drau. ©FF Spittal / Drau