Beträchtliche Unwetterschäden: Arbeiten an der Wörthersee Straße starten

Im August des Vorjahres richtete ein Unwetter beträchtliche Schäden an der L96 Wörthersee Straße und dem Radweg R4 in der Gemeinde Reifnitz an. Zwischen Sekirn und Maiernigg sind damals sogar Teile des seeseitig verlaufenden Radweges abgerutscht! Am heutigen Mittwoch beginnen deshalb umfangreiche Sanierungs- und Sicherungsarbeiten.

220.000 Euro werden investiert

„Gerade im Sommer ist der Radweg entlang des Wörthersee stark frequentiert, daher werden die Arbeiten so rasch wie möglich durchgeführt“, versichert Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) als zuständiger Straßenbaureferent. 220.000 Euro werden in die Instandsetzungsmaßnahmen investiert. Diese beinhalten unter anderem den Einbau von im Untergrund verankerten Stahlstützkonstruktionen, Spritzbetonsicherungen sowie Asphaltierungs- und Bankettarbeiten. Abschließend wird entlang der Böschung ein Maschendrahtzaun errichtet und an den Bestand angepasst. Die Arbeiten sind voraussichtlich Mitte Juni abgeschlossen.