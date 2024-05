Dringender Blutspendeaufruf: „Wir brauchen jetzt Menschen mit Herz“

Bedingt durch grippale Infekte und Auslandsaufenthalten registrierte das Rote Kreuz in den vergangenen Monaten einen Rückgang der Blutspenden in Kärnten. Martin Pirz, Präsident des Roten Kreuzes in Kärnten, wendet sich deshalb an die Bevölkerung: „Bitte kommt Blut spenden. Um die Versorgung in den Kärntner Spitälern sicherzustellen, ist es jetzt wichtig, dass mehr Menschen Blut spenden.“ Er weiß: Mit dem bevorstehenden Pfingstwochenende droht eine weitere Reduzierung der Blutspender aufgrund von Urlaubsreisen. Deshalb richtet das Rote Kreuz einen eindringlichen Appell an die Kärntner Bevölkerung, noch davor Blut zu spenden.

Blutspendeaktion in der Lavanttal Arena

Möglich ist das unter anderem am 18. Mai bei einer großen Blutspendeaktion in der Lavanttal Arena in Wolfsberg. „Blutspenden kann Leben retten, daher freut es mich besonders, dass wir in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz diese Aktion umsetzen können“, erklärt WAC-Präsident Dietmar Riegler. Als Dankeschön erhalten Spender eine gratis Stehplatzkarte für das letzte Heimspiel der Saison gegen WSG Tirol.