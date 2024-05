Ex-GNTM-Juror präsentiert Fotografie-Ausstellung in Graz

Veröffentlicht am 15. Mai 2024, 08:43 / ©Atelier Jungwirth

Kristian Schuller, ein bekannter deutscher Modefotograf, präsentiert seine Bildsprache vom 23. Mai bis zum 31. August 2024 in Graz. Seit der zweiten Staffel von Germany’s Next Topmodel im Jahr 2007 war Schuller gelegentlich als Fotograf für die Serie tätig. Zusätzlich wirkte er 2010 als Juror in der fünften Staffel mit.

Farbenpracht und Fantasie

Die Ausstellung in der Messehalle verspricht ein Feuerwerk der Farben und der Fantasie auf 2.200 m². Schullers Fotos werden in großformatigen, hinterleuchteten Bildern präsentiert. Von opulenten Porträts bis hin zu minimalistischen Werken der letzten zwei Jahrzehnte – jede Aufnahme erzählt eine einzigartige und dynamische Geschichte. Besucher können sich auf Porträts von Prominenten wie Sharon Stone, Cate Blanchett und Heidi Klum, freuen. Tickets kannst du hier ergattern.