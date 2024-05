Besondere Überraschung für Kärntnermilch-Geschäftsführer

Mit einem besonderen Geschenk stellten sich am Dienstag Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ), Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) und Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) zur 60er-Feier des Kärntnermilch-Geschäftsführers Helmut Petschar in Spittal an der Drau ein. Ihm wurde das Große Ehrenzeichen des Landes verliehen. „Ich gratuliere dir als Freund und Bewunderer deines Lebenswerks. All deine Tätigkeiten, Funktionen und Verdienste zeigen, wie viel du bisher für unser Land und seine Menschen getan hast – ein herzliches Dankeschön dafür und alles, alles Gute zu deinem 60. Geburtstag“, so der Landeshauptmann. Gruber ergänzte: „Du bist nicht nur ein Familienmensch und im gesellschaftlichen Leben stark verankert. Dich zeichnet ebenso dein Einsatz dafür aus, unsere Welt Tag für Tag verbessern zu wollen. […] Für dieses Tun in Kärnten und ganz Österreich gebührt dir mein herzlicher Dank als Agrarreferent. Ich wünsche dir weiterhin viel Kraft und Motivation.“

©LPD Kärnten/Steinacher Am Foto: LH Peter Kaiser und Kärntnermilch-Geschäftsführer Helmut Petschar (v.l.)

Mehr als der Kärntnermilch-Geschäftsführer

Petschar begrüßte alle Anwesenden bei der Kärntnermilch und dankte herzlich für ihr Kommen und die Glückwünsche. Er engagiert sich übrigens nicht nur bei der Kärntnermilch, sondern auch in verschiedenen Gremien der Wirtschaft und Industrie, so ist er unter anderem Vorstandsmitglied des Ökosozialen Forums Kärnten. Seit 2009 ist Petschar auch gewählter Präsident der „Vereinigung Österreichischer Milchverarbeiter“ und setzt sich dabei für die Interessen der Molkereiwirtschaft auf österreichischer und europäischer Ebene ein. In seinem Privatleben ist der Kärntnermilch-Geschäftsführer begeisterter Feuerwehr-Wettkämpfer. So vertrat er mit der Freiwilligen Feuerwehr Töplitsch den Kärntner Landesfeuerwehrverband mehrfach bei internationalen Feuerwehrwettkämpfen.