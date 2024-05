Sturz auf Baugerüst: Rettungshubschrauber rückte aus

Veröffentlicht am 15. Mai 2024, 09:26 / ©Robert Telsnig

Der 55-jährige Mann aus dem Bezirk Villach-Land war am 13. Mai 2024 auf einem Baugerüst im Gemeindegebiet von Pörtschach ausgerutscht. In der Folge fiel er auf einen Sicherungsbolzen und zog sich Verletzungen zu. „Er wurde nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber C11 ins UKH Klagenfurt geflogen“, teilte die Polizei am heutigen Mittwoch mit.