Achtung! Starker Reiseverkehr am Pfingstwochenende

Veröffentlicht am 15. Mai 2024, 09:47 / ©pixabay

Die größte Reisewelle wird erfahrungsgemäß bereits ab Freitagabend und Samstag bis zum frühen Nachmittag von Süddeutschland aus über Österreichs Transitrouten erwartet. Laut Informationen des ÖAMTC muss man speziell auf der Tauern Autobahn (A10) vor dem Baustellenbereich Golling – Werfen mit stundenlangen Verzögerungen rechnen. “Zur Entlastung der Anrainer sind die Abfahrtssperren auf der Tauern Autobahn in Salzburg bereits aktiv. In Tirol wurden ebenfalls Durchfahrts- bzw. Abfahrtsverbote in vielen Bezirken erlassen”, führen die ÖAMTC-Verkehrsexperten fort.

Staupunkte im Pfingstreiseverkehr A1, West Autobahn: Baustellen Knoten Steinhäusl und Mondsee – Thalgau, Großraum Salzburg, Grenzstelle Walserberg

Baustellen Knoten Steinhäusl und Mondsee – Thalgau, Großraum Salzburg, Grenzstelle Walserberg A2, Süd Autobahn: Baustellenbereiche Pinkafeld – Lafintztal-Oberwart, Villach – Villach-Faaker See und Velden-Ost – Velden-West

Baustellenbereiche Pinkafeld – Lafintztal-Oberwart, Villach – Villach-Faaker See und Velden-Ost – Velden-West A4, Ost Autobahn: Grenzstelle Nickelsdorf, Knoten Prater- Schwechat

Grenzstelle Nickelsdorf, Knoten Prater- Schwechat A8, Innkreis Autobahn: Grenzstelle Suben, Baustelle Ried und Ort im Innkreis

Grenzstelle Suben, Baustelle Ried und Ort im Innkreis A9, Pyhrn Autobahn: Baustellenbereiche Inzersdorf – Klaus sowie Trieben – Treglwang und Mautern – Kammern, Mautstellen Bosruck- und Gleinalmtunnel, Grenzstelle Spielfeld

A10, Tauern Autobahn: Großraum Salzburg, Baustellenbereich Golling und Werfen, Mautstelle St. Michael, Tunnelbereiche Tauern- und Katschbergtunnel, Baustelle Knoten Spittal-Millstätter See

Großraum Salzburg, Baustellenbereich Golling und Werfen, Mautstelle St. Michael, Tunnelbereiche Tauern- und Katschbergtunnel, Baustelle Knoten Spittal-Millstätter See A11, Karawanken Autobahn: vor dem Karawankentunnel

vor dem Karawankentunnel A12, Inntal Autobahn: Grenze Kufstein/Kiefersfelden, Gegenverkehrsbereich Wörgl, Großraum Innsbruck, Baustelle Völs-Kranebitten und Zirl Ost

Grenze Kufstein/Kiefersfelden, Gegenverkehrsbereich Wörgl, Großraum Innsbruck, Baustelle Völs-Kranebitten und Zirl Ost A13, Brenner Autobahn: Großraum Innsbruck, Mautstelle Schönberg, Baustelle Luegbrücke

Großraum Innsbruck, Mautstelle Schönberg, Baustelle Luegbrücke A14, Rheintal Autobahn: Baustellebereich Nenzing – Bludenz

Baustellebereich Nenzing – Bludenz A22 (Italien), Brenner Autobahn: Mautstelle Sterzing

Mautstelle Sterzing B177, Seefelder Straße: im gesamten Verlauf

im gesamten Verlauf B179, Fernpass Straße: zwischen Füssen in Bayern und Nassereith

zwischen Füssen in Bayern und Nassereith B181, Achensee Straße: im gesamten Verlauf

im gesamten Verlauf B311, Pinzgauer Straße: vor der Baustelle Schmittentunnel

Abfahrtssperren auf der Tauernautobahn in Salzburg

Seit 8. Mai 2024 sind die Abfahrtsverbote auf der Tauern Autobahn (A10) zwischen Puch-Urstein (Tennengau) und Eben (Pongau) aktiv. Mit diesen Maßnahmen sollen Anrainergemeinden vom Durchzugs- und Ausweichverkehr entlastet werden. Folgende Abfahrten sind betroffen: Puch-Urstein, Hallein, Kuchl und Golling Richtung Süden sowie Eben und Pfarrwerfen Richtung Norden.

Fahrverbote für Ausweichverkehr in Tirol

Durchfahrts- bzw. Abfahrtsverbote sind in folgenden Tiroler Bezirken in Kraft: Innsbruck, Innsbruck Land, Kufstein, Imst und Reutte. Neue Fahrverbote auf dem Seefelder Plateau und in Nassereith sollen zusätzliche Entlastung bringen. Diese Maßnahmen sollen massiven Ausweichverkehr bei Staus auf den Hauptverbindungen verhindern und sind bis Oktober 2024 gültig. Der Geltungszeitraum dieser Fahrverbote variiert nach Bezirken.

ÖAMTC-Stauberater im Einsatz

Stauberater Herbert Thaler wird auch dieses Jahr pünktlich zu Pfingsten mit seinem KTM-Staumotorrad unterwegs sein und vor allem die Baustellenbereiche auf der Tauern Autobahn abfahren. “Durch die bevorstehenden Pfingstferien erwarten wir eines der staureichsten Wochenenden im Jahr. Neben den üblichen Staustrecken auf den Hauptverbindungen sind speziell vor dem einspurigen Baustellenbereich zwischen Golling und Werfen auf der A10 stundenlange Verzögerungen möglich”, so Thaler. Vor allem bei Pannen spielt der Stauberater eine wichtige Rolle, mit seinem Motorrad erreicht er defekte Fahrzeuge schnell und kann oft Schäden an Ort und Stelle beheben.