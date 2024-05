Neuzugang: Erfolgreicher U22-Scorer wechselt zu den Rotjacken

Die angestrebte Verjüngung des Rotjacken-Kaders setzt sich fort. Vom ICE-Konkurrenten HC Innsbruck wechselt der Stürmer Senna Peeters nach Klagenfurt, wo er vorerst einen Vertrag über ein Jahr unterzeichnet hat. Peeters stammt aus Belgien, verfügt jedoch auch über die österreichische Staatsbürgerschaft. Sehr international gestalteten sich auch seine Ausbildungsjahre: Nachwuchseishockey spielte der heute 21-Jährige neben seiner Heimat auch in Deutschland, Österreich, den USA, Kanada und Schweden. Mit dem rot-weiß-roten U20-Nationalteam nahm er an drei Weltmeisterschaften teil, in der Seniorenauswahl, für die er bislang 16 Länderspiele absolvierte, debütierte er im April 2023. Seine beiden bisherigen Profisaisonen bestritt der Rechtsschütze in Diensten des HC Innsbruck. Für die Tiroler sammelte er in der abgelaufenen Saison 38 Scorerpunkte (16 Tore, 22 Assists) in 43 Ligaspielen – nur sechs österreichische ICE-Spieler verbuchten 2023/24 einen höheren Punkteschnitt pro Partie.

Pilloni: „Vielversprechend!“

„Senna Peeters ist einer der vielversprechendsten österreichischen Spieler in seiner Altersgruppe. Er hat jetzt zwei Saisonen im Profieishockey in den Beinen, speziell im zu Ende gegangenen Spieljahr agierte er beim HC Innsbruck in einer offensiv ausgerichteten Scoring Linie. Seine Qualitäten hinsichtlich der Produktion im Angriff hat er schon unter Beweis gestellt, nun soll er bei uns den nächsten Schritt in seiner Entwicklung hin zu einem kompletteren Eishockeyspieler machen. Gemeinsam mit unseren Trainern trauen wir ihm zu, dass er sich auch in einem kompetitiveren und herausfordernden Umfeld beweisen kann, insofern ist seine Verpflichtung sicherlich eine spannende“, ordnet General Manager Oliver Pilloni den Zuzug des Flügelstürmers ein. Senna Peeters freut sich jedenfalls: „Sowohl aus Erzählungen als auch aus der eigenen Erfahrung als Gegner habe ich mitbekommen, wie groß die Unterstützung für den Klub und die Mannschaft hier ist. Ich denke, dass ich meinen Teil zum Erfolg des Teams beitragen kann, jedenfalls kann ich versprechen, dass ich an jedem Tag versuchen werde, mein bestes Spiel aufs Eis zu bringen.“