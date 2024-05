Kärntens Schüler schnupperten eine Woche lang Feuerwehrluft

Am Foto: Landesfeuerwehrkommandant Rudolf Robin, Landesrat Daniel Fellner und Bildungsdirektorin Isabella Penz mit einigen Schülern.

Am Foto: Landesfeuerwehrkommandant Rudolf Robin, Landesrat Daniel Fellner und Bildungsdirektorin Isabella Penz mit einigen Schülern.

Veröffentlicht am 15. Mai 2024, 10:46 / ©Büro LR Fellner/KLFV

Die Projektidee von Kärntens Feuerwehrreferent Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) wurde heuer erstmals von den Feuerwehren gemeinsam mit der Bildungsdirektion und den Polytechnischen Schulen im Land umgesetzt. „Mir ist es ein Herzensanliegen, junge Menschen für das Ehrenamt zu begeistern. Die funktionierende Gemeinschaft bei der Feuerwehr ist eine positive Prägung für das ganze weitere Leben. Deswegen freue ich mich sehr darüber, dass wir dieses Projekt heuer erstmals mit den Polytechnischen Schulen gestartet haben.“ Auch in Zukunft wolle man das Projekt weiterführen: „Im nächsten Jahr wird eine Fortsetzung im (noch) größeren Stil folgen.“

Bekleidest du ein Ehrenamt? Ja Nein Ich überlege noch. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Woche des Ehrenamts macht Schule

Landesfeuerwehrkommandant Rudolf Robin berichtet, was genau die Schüler im Rahmen dieser Woche gelernt haben: „In erster Linie wurden sie mit ‚ihrer‘ örtlichen Feuerwehr vernetzt und haben den Kommandanten und weitere Kameraden kennengelernt. Das macht dieses Projekt so nachhaltig. Alle konnten die Aufgaben der Feuerwehr hautnah erleben und neben dem Feuerwehralltag auch unsere Fahrzeuge und Geräte kennenlernen und ausprobieren. Das Highlight schlechthin war der gemeinsame Abschluss an der Landesfeuerwehrschule – vom Feuer bis zum Verkehrsunfall war alles dabei. Ich freue mich auf die Fortsetzung und bedanke mich bei den Initiatoren sehr herzlich.“

Bei einigen ist die Liebe zum Ehrenamt entflammt

„Wir verstehen Schule als einen Ort, an dem junge Menschen sich ausprobieren können und für das gesamte Leben lernen“, unterstreicht Bildungsdirektorin Isabella Penz die Wichtigkeit solcher Initiativen. Das wohl eindrucksvollste Statement zu dieser Initiative aber kommt von Fynn Wanders, Schüler der PTS Feldkirchen: „Super coole Aktion, sonst wäre ich nie draufgekommen, zur Feuerwehr zu gehen. Jetzt bin ich aber fix dabei.“