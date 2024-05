Starkregenwarnung fÃ¼r KÃ¤rnten: Turbulentes Wetter ist im Anmarsch

Teile Osttirols und Kärntens müssen sich in den kommenden Tagen auf erhebliche Niederschlagsmengen einstellen, das bestätigt ein Meteorologe von Geosphere Austria auf Nachfrage von 5 Minuten. Grund ist eine Südwestströmung. Diese sorgt bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag für ungemütliche Wetterbedingungen. Zu erwarten sind kräftige Regenschauer.

Erst der Anfang?

Noch sei die Prognose zwar nicht ganz eindeutig, gerechnet werden sollte jedoch mit bis zu 40 Liter pro Quadratmeter. Betroffen sind vor allem die Regionen rund um die Karnischen Alpen, dem Oberen Gailtal und dem Lesachtal. Am Donnerstag nimmt der Tiefdruckeinfluss dann weiter zu. In Kärnten dominieren meist ganztags dichte Wolken und im Tagesverlauf ziehen weitere gewittrige Schauer durch.

Zweite Gewitternacht folgt

„Vor allem gegen Abend und in der Nacht auf Freitag sind teils kräftige Gewitter möglich“, so der Experte. Der Schwerpunkt liegt erneut im südlichen Osttirol sowie im Oberkärntner Raum. „Hier könnten 40 bis 50 Liter pro Quadratmeter zusammenkommen. Punktuell auch mehr!“ Anders sieht es hingegen in Unterkärnten aus, dort wird zwar ebenfalls Regen erwartet, „jedoch deutlich geringere Mengen, als in Oberkärnten“, betont der Meteorologe abschließend.