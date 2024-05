Wegen verlorener Brieftasche: Auto in Ache gerollt

Veröffentlicht am 15. Mai 2024, 11:57 / ©Thomas Kaiser

Am 14. Mai 2024, gegen 18.30 Uhr fuhr eine 65-jährige Österreicherin mit ihrem Auto auf der B 172 von Kössen kommend in Richtung Walchsee. Um ihre kurz zuvor verlorene Geldtasche wieder von der Fahrbahn aufzusammeln, hielt sie auf der Bundesstraße an. Diese hatte sie auf dem Dach des Fahrzeuges vergessen.

Auto rollte rückwärts

Nach dem Aussteigen der Lenkerin rollte das Auto ca. 200 Meter rückwärts die abfallende Bundesstraße hinunter, durchbrach den Maschendrahtzaun im Bereich eines Parkplatzes und rollte über die steil abfallende Böschung und Gartenwiese weiter bis in die angrenzende Ache, wo das Fahrzeug schließlich zum Stillstand kam.

Bergung mittels LKW Kran

Die 65-Jährige wurde durch den Vorfall nicht verletzt. Die Bergung des Autos erfolgte mittels eines großen LKW Kran und durch Unterstützung der freiwilligen Feuerwehr Bichlach. Im Einsatz standen die FFW Bichlach mit drei Fahrzeugen und ca. 20 Mann sowie eine Polizeistreife.