Jetzt fix: Uber will in Kärnten durchstarten

„Der Mobilitätsmarkt hat sich in den letzten zehn Jahren in Österreich stark gewandelt und wir sind stolz darauf, mittlerweile ein fester Bestandteil davon und dem Alltag vieler Menschen zu sein. Umso mehr freut es mich, dass wir rechtzeitig zum Jubiläumsjahr in allen neun Landeshauptstädten verfügbar sind“, kündigte Martin Essl, General Manager Uber Österreich, am heutigen Dienstag an.

Uber kommt nach Kärnten!

Mit dem Launch in Vorarlberg und Kärnten startet Uber erstmals nicht nur in der jeweiligen Landeshauptstadt, sondern gleich in mehreren Regionen. So soll die App in Kärnten nicht nur in Klagenfurt, sondern auch in Villach nutzbar sein. „Wir sehen in beiden Bundesländern großes Potenzial, Einwohner, aber auch Touristen ein attraktives Angebot zu bieten, um auf einen eigenen PKW zu verzichten”, erklärt Essl. In Eisenstadt ist die App ebenso ab sofort verfügbar, das Angebot befindet sich allerdings noch im Aufbau. St. Pölten folgt in wenigen Wochen.

Fahrtennetz soll weiter ausgebaut werden

Auch für die Zukunft sieht das Unternehmen großes Potenzial in Österreich; insbesondere im ländlichen Raum will man Angebote schaffen, um auch hier den Individualverkehr zu reduzieren – vor allem bei der ersten und letzten Meile. „Noch fehlen teilweise die gesetzlichen Rahmenbedingungen dafür, aber wir sind in guten Gesprächen“, so Essl. Wer Uber-Partner werden will, muss übrigens lizenzierter Taxiunternehmer sein. Exklusivverträge gibt es nicht, betont man seitens des Unternehmens. Kosten fallen nur dann an, wenn tatsächlich eine Fahrt über die Uber-App vermittelt wird.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.05.2024 um 12:07 Uhr aktualisiert