Zu wenig Platz für Hunde in Graz: Neue Hundewiesen gefordert

Am Dienstag, dem 7. Mai, fand im Grazer Rathaus nach dem Beschluss eines Dringlichen Antrags ein Hundegipfel unter der Leitung von Tierschutzstadträtin Claudia Schönbacher (KFG) statt. Der Einladung sind neben Vertretern der städtischen Abteilungen ebenfalls Vertreter der Polizei, der Grazer Ordnungswache, des Vereins „Sicher Leben“, der Jägerschaft der Stadt Graz, verschiedene Hundetrainer und hundekundige Personen gefolgt.

Miteinander von Hund und Mensch im Mittelpunkt

Bereits in der Vergangenheit wurden viele Maßnahmen (kostenlose Hundeberatung auf Grazer Hundewiesen, die Hunde-Leinen-Aktion gemeinsam mit der Grazer Jägerschaft u. v. m.) getroffen, die eine positive Wirkung auf das Miteinander zwischen Hund und Mensch in der Stadt zeigen. Im Zuge des Gipfels wurden diese Maßnahmen evaluiert und es wurde über neue Ideen bzw. Vorkehrungsschritte debattiert.

©Stadt Graz/Foto Fischer Tierschutzstadträtin Claudia Schönbacher will mehr Hundewiesen für Graz.

Hunde-ABC, Hundeteams und Hunde-Infotage

Festgehalten werden können folgende Ergebnisse, die für glückliche Hunde und ein gutes Miteinander umgesetzt werden sollen:

Erarbeitung einer Broschüre „Hunde-ABC“ für Hundebesitzer und jene, die es noch werden wollen

Einführung eines Hundeteams nach Wiener Vorbild für Beratungsleistungen über das gesamte Stadtgebiet hinweg

Infotage für zukünftige Hundebesitzer (Welche Hunderasse passt zu meinen Lebensbedürfnissen? Was kostet ein Hund? Welche Vorgaben (Stichwort Chip, Registrierung, Hundekurs etc.) muss ich einhalten?)

Keine Freilaufzonen für Hunde in Graz

Heiß diskutiert wurden zudem die Möglichkeiten für Hundebesitzer, ihrem Hund eine (soweit möglich) artgerechte Auslaufsmöglichkeit zu bieten. In Frage kommen hier im Stadtgebiet lediglich die 17 Grazer Hundewiesen – Freilaufzonen, wie sie in Wien angeboten werden, sind aufgrund des Steiermärkischen Landessicherheitsgesetzes nicht möglich. „Während es in Wien über eine Million Quadratmeter an Auslaufläche für Hunde gibt, liegt diese Zahl in Graz bei lediglich rund 32.000 Quadratmetern! Seit Jahren fordern wir mindestens eine Hundewiese pro Bezirk“, ärgert sich Stadträtin Claudia Schönbacher, die außerdem kritisiert, dass sich die Grünen in der Opposition stets für mehr Hundewiesen eingesetzt hätten, nun in der Verantwortungsrolle jedoch eine Kehrtwende einlegen würden.

©Stadt Graz/Foto Fischer Hunde brauchen Platz zum Spielen.

Unterschriftenaktion für neue Hundewiesen gestartet

Um sich für die Interessen von Hundebesitzern und ihren Vierbeinern einzusetzen, startet Schönbacher eine Unterschriftenaktion, um Druck gegenüber der Stadtkoalition aufzubauen: „Wir fordern neue Hundewiesen, eine Verbesserung der bestehenden Wiesen sowie eine Attraktivierung mit neuen Angeboten – Badestellen, Spielgeräte und Extrabereiche für jene Hunde, deren Sozialkompetenz noch gestärkt werden muss – soll umgesetzt werden! Ich möchte, dass Graz eine hundefreundliche Stadt und Vorreiter für ganz Österreich ist!“