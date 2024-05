Polizei ließ riesiges Drogen-Netzwerk auffliegen: Etliche Festnahmen

Gemeinsam führten Suchtgiftermittler des Stadtpolizeikommandos Klagenfurt und des Landeskriminalamts Steiermark im vergangenen Jahr Ermittlungen gegen eine international agierende Tätergruppe. Diese soll im Bereich des organisierten Suchtgifthandels tätig gewesen sein.

Polizei spricht von „zahlreichen Festnahmen“

Im Zuge von umfangreichen Ermittlungen unter dem Arbeitstitel „Operation Samo jako“ sei ein streng hierarchisches Netzwerk aufgedeckt und zerschlagen worden, heißt es in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Kärnten. Es folgten etliche Festnahmen. Den Beamten sei es in der Folge gelungen, den Verdächtigen, den Verkauf diverser Drogen im Wert von über fünf Millionen Euro (!) nachzuweisen. Details will die Landespolizeidirektion am Donnerstag im Zuge eines Pressegesprächs bekannt geben. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.