Geomix-Insolvenz: Sanierungsplan gescheitert – 16,3 Mio. Euro Passiva

Die Insolvenz betrifft 74 Dienstnehmer und 192 Gläubiger, wobei die Gesamtpassiva sich auf EUR 16,3 Mio. belaufen, wie der Alpenländischer Kreditorenverband (AKV) mitteilt. Die geomix AG, mit Sitz in der Gemeinde Liezen, ist im Bereich des Vertriebs von Sportartikeln tätig, insbesondere im Teamsportbereich.

Wirtschaftliche Probleme und Großkundenverlust

„Die Ursachen der Insolvenz werden in den, in den letzten Jahren massiv verschlechterten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Sportartikelbranche und dem Ausfall eines Großkunden in Deutschland gesehen, was zu entsprechenden Liquiditätsengpässen geführt habe“, so der AKV.

Insolvenz bei geomix AG trotz Sanierungsversuch

Trotz des Antrags auf ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung und der Annahme eines Sanierungsplans blieb die erhoffte Akquise neuer Investoren aus. Es wird erwartet, dass es nun zu einer Verwertung des Unternehmens kommt. Im gescheiterten Sanierungsplan war eine Quote von 20 Prozent vorgesehen – 5 Minuten berichtete. Allerdings konnte der Betrag für die zweite Rate nicht aufgebracht werden, was dazu führt, dass die angemeldeten und anerkannten Altforderungen zu 75 Prozent wieder aufleben.