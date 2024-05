Klagenfurt lockt im Sommer mit über 300 Events

Veröffentlicht am 15. Mai 2024, 12:57 / ©StadtKommunikation / Hronek

„Im Sommer wird Klagenfurt dem Attribut ‚Stadt der Begegnung‘ mehr als gerecht“, schmunzelt Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) bei der heutigen Präsentation. Kaum ein Tag vergehe ohne Veranstaltung. Daher gibt es jetzt einen Event-Folder, der die rund 300 Termine chronologisch listet.

Abwechslungsreicher Sommer steht bevor

Bürgermeister Scheider dankt den Veranstaltern herzlich: „Ohne sie wäre diese besondere Vielseitigkeit und Lebendigkeit in der Stadt nicht möglich.“ Auch Stadtrat Max Habenicht (ÖVP) freut sich auf den abwechslungsreichen Sommer: „Es ist für Klagenfurterinnen und Klagenfurter großartig, wenn in ihrer Heimatstadt so viel Programm geboten und die Innenstadt belebt wird. Aber auch Gäste, die teilweise zu den Veranstaltungen anreisen, schätzen das sehr.“

Kommt als Beilage der Stadtzeitung

Auch die Veranstalter schätzen Klagenfurt als Veranstaltungsort und freuen sich, mit dem Eventfolder eine zusätzliche Möglichkeit zur Bewerbung zu erhalten. An der heutigen Folderpräsentation nahmen unter anderem Matthias Rotermund, Geschäftsführer bei Live Nation Austria, Michael Springer und Günther Trachmann von „Klassik im Burghof“ und „Pfingstklang“ sowie Michael Pontasch-Müller, Geschäftsführer der Hafenstadt Urban Area, teil. Erstellt wurde der Folder – der dieses Jahr zum zweiten Mal aufliegt und als Beilage zur Mai-Ausgabe der Stadtzeitung KLAGENFURT in alle Klagenfurter Haushalte kommt – von der Abteilung StadtKommunikation.