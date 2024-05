Modekette Esprit schlittert in die Insolvenz

Am Mittwoch plant die Modekette Esprit, beim Amtsgericht Düsseldorf die Insolvenz in Eigenverwaltung für ihre Europa-Holding mit Sitz in Ratingen sowie für sechs weiteren Tochtergesellschaften anzumelden. Die betroffene GmbH fungiert als Obergesellschaft für Esprit in Deutschland, Frankreich, Belgien, Österreich, den skandinavischen Ländern, Polen und Großbritannien.

Gespräche mit Finanzinvestor

Laut Medienberichten plant das Unternehmen eine Restrukturierung und Optimierung seines europäischen Geschäfts, das größtenteils von Deutschland aus geleitet wird, um zukunftsfähig zu werden. Es wurde bereits mit einem Finanzinvestor Gespräche geführt. Die Verhandlungen über den Erwerb der Markenrechte für Europa sind bereits weit fortgeschritten. In Österreich hat die Kette insgesamt 17 Niederlassungen und beschäftigte im Jahr 2022 ca. 200 Mitarbeiter.

Bereits im März

Die bisherige Geschäftsführerin Man Yi Yip soll das Unternehmen verlassen. An ihre Stelle treten die Rechtsanwälte Christian Gerloff und Christian Stoffler, die den Modekonzern sanieren sollen. Esprit hat seit einiger Zeit mit rückläufigen Umsätzen zu kämpfen. Die Insolvenz betrifft maßgeblich Teile des europäischen Geschäfts, wie aus mehreren Medienberichten hervorgeht. Bereits im März 2024 hatten Esprit-Tochtergesellschaften in Belgien und der Schweiz Insolvenz angemeldet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.05.2024 um 13:39 Uhr aktualisiert