Für mehr Lohn: Lieferando-Essenszusteller streikten heute

„Die Arbeitgeber und die Wirtschaftskammer Österreich haben sich seit Mitte März keinen Millimeter in den Verhandlungen bewegt. Sie verweigern den rund 2.000 Beschäftigten, für die der Kollektivvertrag gilt, nach wie vor eine volle Abgeltung der Inflation“, kritisierte Markus Petritsch, Vorsitzender des Fachbereichs Straße in der Gewerkschaft vida. Das Angebot der Arbeitgeber liege noch immer bei nur 5,8 Prozent, während die Gewerkschaft die Abgeltung der rollierenden Inflation von 8,7 Prozent fordert. Aus diesem Grund streikten die Lieferando-Boten am heutigen Mittwoch, zwischen 11 und 14.30 Uhr, in Wien, Graz, Innsbruck und Klagenfurt.

©ÖGB Kärnten | Streik in Klagenfurt: Zur Mittagszeit legten die Lieferando-Boten ihre Arbeit nieder. ©ÖGB Kärnten | Streik in Klagenfurt: Zur Mittagszeit legten die Lieferando-Boten ihre Arbeit nieder. ©ÖGB Kärnten | Streik in Klagenfurt: Zur Mittagszeit legten die Lieferando-Boten ihre Arbeit nieder.