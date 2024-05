Australischer KÃ¼nstler enthÃ¼llt Kunstinstallation in Zelting

Veröffentlicht am 15. Mai 2024, 14:25 / © Manfred Mickl

Das Projekt „Wanderhändlerweg“ verschmilzt die Handelskultur, die Tradition des Flachsanbaus und die Thematik der Migration zu einem Geflecht. Als Teil des Programms „OFFENE FELDER – Kunst und Landwirtschaft“ des Instituts für Kunst im öffentlichen Raum Steiermark beleuchtet diese Installation die einst blühende, jedoch heute fast vergessene Praxis des Flachsanbaus.

©Benjamin Reynolds

Beziehungen zwischen Mensch und Natur im Fokus

Reynolds‘ Arbeit bietet einen Einblick in die komplexen Beziehungen zwischen Mensch und Natur und hebt dabei die Bedeutung der Migration und des kulturellen Austauschs innerhalb der Handelskultur hervor. „Da die Natur diese kleineren ländlichen Gemeinschaften dominiert, sind diese in der Lage, sich beim Eintritt von Notfällen schnell und effektiv zu mobilisieren. Da die Natur jedoch immer unvorhersehbarer wird, findet auch eine langsame, aber spürbare Verschiebung in der Umkehrung unseres Glaubens statt, die ,Naturbesitzʻ hin zu einem Gefühl der ,Naturzugehörigkeitʻ versteht“, sagt Künstler Benjamin Reynolds

Eine Reise durch die Geschichte des Handels

Reynolds‘ Installation greift die historische Figur des Wanderhändlers auf, der einst Stoffe aus Flachsleinen in entlegene Siedlungen brachte. Diese fahrenden Händler waren nicht nur Boten des Handels, sondern auch Überbringer von Wissen und Kultur. Durch seine Kunst erforscht Reynolds die Bedeutung dieser wandernden Krämer und ihre Rolle im kulturellen Austausch.