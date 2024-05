NEOS fordern: Erstwähler:innen-Fest nach jeder Wahl in Graz

Die NEOS setzen sich für die Stärkung der politischen Beteiligung junger Menschen ein und fordern in einer dringlichen Antragsmaßnahme in der kommenden Gemeinderatssitzung am Donnerstag konkrete Maßnahmen zur Förderung der Erstwähler:innen-Beteiligung in Graz. Gemeinderat Philipp Pointner, Initiator des Antrags, betont die Bedeutung einer positiven Erstwahlerfahrung und schlägt die Durchführung eines Erstwähler:innen-Festes nach jeder Wahl vor. „Wahlen soll man feiern können“, so Pointner.

12.000 Grazer und Grazerinnen wählen heuer erstmals

Das Jahr 2024 steht im Zeichen mehrerer Wahlen, darunter die EU-Wahl im Juni, gefolgt von der Nationalratswahl im September und voraussichtlich der Landtagswahl in der Steiermark im November. Dabei werden rund 12.000 Grazerinnen und Grazer erstmals zur Wahlurne gerufen. „Damit junge Menschen nicht nur einmal wählen gehen, sondern im Laufe ihres Lebens weiterhin ihr Wahlrecht wahrnehmen, braucht es mehr als den Kontakt im Wahlkampf“, erklärt Philipp Pointner.

Jugendpolitik zur „Chefinnensache“ machen

Die NEOS nehmen Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) in die Pflicht und erinnern sie an ihre Aussage, die Jugendpolitik zur „Chefinnensache“ zu erklären. „Nimmt Elke Kahr die Jugendpolitik ernst, dann muss sie unserem Antrag zustimmen“, so Pointner. Der Vorschlag sieht vor, dass unmittelbar nach einer Wahl ein Kontakt zu den gewählten Politikerinnen und Politikern ermöglicht wird, um die Auswirkungen der Stimmabgabe unmittelbar erlebbar zu machen und die Motivation zur Wahlbeteiligung zu steigern.