Wanda, Christina Stürmer & Co.: Das erwartet dich am Donauinselfest

In gewohnter Manier erstreckt sich das Festivalgelände über 4,5 Kilometer. Dort sind 17 Themeninseln zu finden, die abseits von Musik auch ein Sport-, Tanz-, Kabarett- und Kinderprogramm, berufliche Beratung, gastronomische Schmankerl und einen Designmarkt bieten. Herzstück des Festivals ist aber die Festbühne. Sie wird auch heuer wieder von FM4, Radio Wien und Ö3 kuratiert.

Der Freitag gehört FM4

Der Radiosender buchte als Headliner die deutschen Folk-Pop-Rocker Provinz. Die Berliner Rapperin Juju, der Rapper und Sänger Clueso und die österreichischen Künstlerinnen Resi Reiner und NNOA gibt es im Vorfeld zu hören. Tags darauf beschließt der irische Sänger Ronan Keating. Davor bestreitet Wolfgang Ambros seinen bereits 10. Auftritt am Donauinselfest und wird Christina Stürmer wohl für regen Publikumsandrang sorgen. Auch am Sonntagabend wird es voraussichtlich eng, wenn Wanda als letzte Band die Festbühne bespielen. Gute Stimmung sollen zuvor etwa Alice Merton und Thorsteinn Einarsson an dem von Ö3 kuratierten Tag garantieren.

Schlager & harte Klänge

Auf der nicht weit entfernt gelegenen Rockbühne spielen am Freitag etwa Voodoo Jürgens und der Nino aus Wien. Tags darauf wird es mit Madsen und Therapy? internationaler. Fans härterer Klänge werden am Sonntag mit Kontrust, Emil Bulls und Skindred bedient. Auch auf Schlagerfans wurde nicht vergessen. Schließlich treten etwa Semino Rossi und Peter Kraus (Freitag), Andy Borg und Matakustix (Samstag) sowie Marc Pircher und Die jungen Zillertaler (Sonntag) auf. Auf der ORF III-Kulturinsel steht am Freitag Country und Line Dance am Programm, während an den Folgetagen Nadja Maleh, Caroline Athanasiadis und Andreas Vitasek für Lacher sorgen sollen. (APA/red 15.5.2024)