Reduziertes Österreich: Panne bei Infoaussendung zur Europawahl

Abgespecktes Österreich in der EU-Wahlinformation.

Veröffentlicht am 15. Mai 2024, 14:53 / ©Montage: 5 Minuten & Canva

In Villach war die Überraschung groß, als die EU-wahlberechtigten Bürger am Mittwoch ihre Post öffneten: Auf den behördlichen Schreiben mit Informationen zur Europawahl ist nur auf den ersten Blick Österreich abgebildet, bei genauerem Hinsehen dürfte die Darstellung aber jedem Volksschulkind spanisch vorkommen. Nur sechs Bundesländer sind auf dem Brief abgebildet, Wien, das Burgenland und Vorarlberg fehlen.

Externe Firma für Fauxpas verantwortlich

5 Minuten hat bei der Stadt Villach nachgefragt, wie das passieren konnte. Seitens der Stadt heißt es, dass ein Fehler des externen Unternehmens, das mit der Aussendung der Wahlinformation beauftragt wurde, vorliege. Dieser soll nach mehreren Freigabeprozessen passiert sein, weswegen insgesamt etwa 300 Gemeinden betroffen sind und Wahlinformationen mit einem reduzierten Österreich ausgeschickt haben. Bei der Stadt Villach nimmt man die Angelegenheit mit Humor: „Eigentlich kann man es als Bildungsplus für Villach werten, dass die falsche Österreichdarstellung hier wenigstens jemandem aufgefallen ist.“