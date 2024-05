Hier kannst du in der Steiermark Spielzeug ausborgen

Im Rahmen einer Bildungsreise fielen den Verantwortlichen von Fratz Graz in Stockholm und in Berlin Spielzeug-Ausleihstationen ins Auge. Seit 2017 werden von ihnen auch in Graz und in der Steiermark solche Ausleihstationen aufgestellt. Die Idee, die dahintersteht, lautet: „Nutzen statt besitzen“. Damit wird Eltern sowie Kindern sowohl Geld als auch das lästige Schleppen von Sand- und Outdoor-Spielzeugen erspart, indem Leihspielzeug in einer dafür vorgesehenen Holz- oder Kunststoffkiste deponiert wird, das sich jedes Kind zum Spielen auf dem Spielplatz ausborgen darf.

©Fratz Graz Teilen lernt man schon in der Sandkiste.

Ausleihen nach klaren Regeln

In Graz besucht der Verein „Fratz Graz“ die Spielplätze regelmäßig, um die Spielgeräte zu reinigen oder zu ergänzen. In den Gemeinden wird dies meist von Mitarbeitern der jeweiligen Gemeinde erledigt. Aber auch für die Eltern und Kinder, die sich das Spielzeug ausborgen, gelten klare Regeln, damit die Spielzeuge möglichst lange Bestand haben. Diese Regeln finden sich auch direkt auf den Kisten: So muss jedes Kind, das sich etwas ausborgt, auf das Spielzeug aufpassen und es auch wieder zurückgeben.

Spielregeln: Dies ist eine Spielzeug-Ausleihstation für alle Kinder. Deshalb darfst du diese Spielsachen gerne ausleihen und benützen.

Bitte bringe die Spielsachen immer zur Ausleihstation zurück, wenn du mit dem Spielen fertig bist.

Bitte achte darauf, die Spielsachen rücksichtsvoll zu benützen, sonst ist bald kein Spielzeug mehr da.

Wenn du selber Spielzeug hast, welches du mit anderen Kindern auf dem Spielplatz teilen möchtest, dann lege es einfach in die Ausleihstation – andere Kinder freuen sich darüber.

Bitte klettere nicht auf die Box, sie hält euch nicht aus! Das gilt auch für die Eltern!

©Fratz Graz Hier sind die Regeln der Spielzeug-Ausleihstation.

Unterstützung von Land und Gemeinden

Das Projekt der Spielzeug-Ausleihstationen wird vom Ressort für Jugend, Frauen, Familie und Gleichstellung des Landes Steiermark und den jeweiligen Städten und Gemeinden unterstützt und läuft von Mai bis Oktober.

©Fratz Graz So sehen die Spielzeug-Ausleihstationen aus.

Ausleihstationen in Graz: Spielplatz Junges Europa

Theodor-Körner-Spielplatz

Abenteuerspielplatz Afritschgarten

Spielplatz Stadtpark

Spielplatz Volksgarten

Spielplatz Reininghausgründe