Melissa Naschenweng lässt aufhorchen: „Wir seh’n uns sicher dort“

Im malerischen Kärnten gibt es Grund zur Freude: Ein neues Gasthaus eröffnet in Kötschach. Was diese Eröffnung so besonders macht? Der Kopf hinter diesem Gastro-Betrieb ist Andreas Müllmann. Sagt dir der Namen etwas? Nein? Aber der seiner Tochter ganz bestimmt! Denn es ist der Kärntner Schlagerstar Melissa Naschenweng.

Papa startet mit neuem Namen wieder durch

Auf Instagram teilt sie die freudige Nachricht mit: „Nach einer 9-jährigen Pause eröffnet mein Papa sein Gasthaus unter dem Namen S’Bergbauern Wirtshaus in Kötschach. Dort habe ich so viele schöne Jahre verbracht. Nachdem die Auftritte mehr wurden, hatte mein Papa keine Zeit mehr nebenbei noch Wirt zu sein. Umso schöner, dass er jetzt unter dem Namen neu startet.“

„A Kompliment an di, Papa“

Ganz klar, dass die Heimat verbundene Melissa das Projekt ihres Vaters auch tatkräftig unterstützen und auch immer wieder mal im Gasthaus selbst sein wird. Ihren Fans versichert sie: „Ich bin mir sicher, wir seh’n uns dort mal. Freu‘ mich!“ Großes Lob an Papa Andreas durfte natürlich auch nicht fehlen: „A Kompliment an di, Papa! Jeder g’freit sich auf di, weil du einfach so ein unglaublich liebevoller und cooler Mensch bist. Mit so viel Biss. Wahrlich stork wie a Berg.“

Eröffnung dieses Wochenende

Wie sieht es jetzt mit dem Gasthaus an sich aus? Dieses Wochenende, genauer gesagt am Samstag, dem 18. Mai, wird in Kötschach 199 Eröffnung gefeiert. Für die Unterhaltung sorgen, nein, nicht Melissa selbst, sondern „die Wolayerseer“. Hausmannskost darf natürlich nicht fehlen. Das Gasthaus dürfte wohl bald zum beliebten Treffpunkt für Einheimische und Touristen werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.05.2024 um 16:36 Uhr aktualisiert