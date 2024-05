Trotz Notbremsung: 13-Jähriger von Straßenbahn erfasst

Veröffentlicht am 15. Mai 2024, 16:57 / ©5min.at

Ein 34-jähriger Linzer lenkte am 15. Mai 2024 gegen 13.45 Uhr die Straßenbahn Linie 4 während einer Lehrfahrt von Linz kommend in Fahrtrichtung Traun. Neben ihm befand sich sein 28-jähriger Lehrfahrer, ebenfalls aus Linz. Laut derzeitigem Ermittlungsstand überquerte ein 13-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land die parallel zu den Gleisen verlaufende B139 sowie die Gleise Richtung stadtauswärts, um vermutlich eine bereits in der Haltestelle stehende Straßenbahn zu erreichen.

Mit der Rettung ins Krankenhaus

Trotz sofort eingeleiteter Notbremsung durch den 34-Jährigen konnte dieser einen Zusammenstoß mit dem Jungen nicht mehr verhindern. Der 13-Jährige wurde durch den Zusammenprall zu Boden gerissen und unbestimmten Grades verletzt. Das ÖRK Leonding sowie der bereits eingetroffene Rettungshubschrauber C 10 übernahmen die Erstversorgung des Verletzten. Dieser wurde im Anschluss mit der Rettung Leonding ins Krankenhaus nach Linz eingeliefert.