Donauinselfest 2024: Das Line-up steht fest

Das von der Wiener SPÖ veranstaltete Festival, das von Freitag, 21. bis Sonntag, 23. Juni 2024 als dreitägiges Event auf insgesamt 14 Bühnen stattfinden wird, kann bei freiem Eintritt mit internationalen Acts, österreichischen Stars und einem vielfältigen Programm aufwarten: Zu den Headlinern unter den rund 1.000 Künstlern zählen unter anderem Austropop-Legende Wolfgang Ambros & die No. 1 vom Wienerwald, der heuer bereits seinen zehnten Auftritt am Donauinselfest begeht, Chartstürmerin Christina Stürmer, die deutsche Popsängerin Alice Merton und die international erfolgreiche österreichische Rockband Wanda. Ebenfalls dabei sind heimische Starts wie Voodoo Jürgens, Der Nino aus Wien oder die walisische Band Skindred. Auch Schlager-Fans kommen bei Peter Kraus & Band, Semino Rossi, Andy Borg, Claudia Jung, Marc Pircher und den jungen Zillertalern auf ihre Kosten.

Mit den Bechern spenden

„Das Donauinselfest steht auch für soziale Verantwortung. Deshalb freuen wir uns, LernLeo als Charitypartner an Board zu haben. Besucher können mit der Spende ihres Becherpfands in Höhe von zwei Euro pro Becher das Nachhilfeprojekt des Samariterbund Wiens direkt vor Ort unterstützen“, erläutert Barbara Novak. Das Donauinselfest setze sich als größter Förderer der heimischen Kunst- und Kulturszene für fair bezahlte und verlässliche Auftrittsmöglichkeiten ein, „darauf können sich nicht nur etablierte Acts, sondern auch österreichische Nachwuchskünstler verlassen“, so Novak.

©Donauisnelfest

30 Tage Programm an drei Tagen

Insgesamt werden von Freitag bis Sonntag mehr als 700 Stunden Programm auf 14 Bühnen auf dem viereinhalb Kilometer langen Festivalgelände geboten. Den Auftakt macht heuer am Freitag ein großes Inklusionskonzert für Kinder und Jugendliche mit Behinderung mit The BossHoss, moderiert von Paralympic-Schwimmer Andreas Onea. Mit NNOA, The Most Company und Jacob Elias geben die Gewinnern des 14. Rock The Island Contests sowie die erste Rock The Island Contest 4 Kids Gewinnerin, Stella Maria Barghouty ihr Inseldebüt.

Kabarett auf der Insel

Neben dem vielfältigen Musikprogramm sind auch wieder Kabarett-Granden wie Nadja Maleh, Caroline Athanasiadis, Petutschnig Hons, Lydia Prenner-Kasper, Andreas Vitasek und Romeo Kaltenbrunner mit von der Partie. Abseits der Unterhaltung bietet das Donauinselfest abermals ein umfangreiches Rahmenprogramm. So gibt es neben dem Fitness- und Sportprogramm sowie dem Kinderschminken, kreativen Malen, Basteln und Werken auch abermals eine Recruiting-Messe, bei der sich Unternehmen interessierten Jobsuchenden präsentieren. Als Vorgeschmack auf das Festival gastiert das Donauinselfest an drei Wochenenden ab dem 31. Mai in ausgewählte Gemeindebauten und Bädern. Auf einer Fahrradbühne treten jeweils zwei talentierte Nachwuchskünstler auf, zusätzlich gibt es Musik von bekannten DJs.