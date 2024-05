Chemson AG: Kärntner Großbetrieb wegen „Problemen“ tagelang geschlossen

Veröffentlicht am 15. Mai 2024, 17:32 / ©pexels.com

Die Akdeniz Chemson AG ist globaler Marktführer in der Produktion von Polymer-Additiven und PVC-Stabilisatoren. Mit Standorten in Australien, Brasilien, China, Deutschland, England, Holland, USA und Österreich ist die Chemson Gruppe weltweit vertreten. Hauptsitz des Unternehmens ist in Arnoldstein, Kärnten.

Mehrere Tage geschlossen

Doch die Akdeniz Chemson AG hatte mit Problemen zu kämpfen, die vielleicht sogar ein weltweites Ausmaß annahmen. Für mehrere Tage – ja sogar für fast zwei Wochen – war der Betrieb geschlossen. In dieser Zeit herrschte auch keine telefonische Erreichbarkeit, weshalb eine Anfrage von 5 Minuten erst heute beantwortet wurde.

Was war da los?

Was war da los? Und waren mehr Werke als nur jenes in Arnoldstein betroffen? Klare Antworten auf diese Fragen gibt es seitens der Akdeniz Chemson AG nicht – zumindest noch nicht. Gegenüber 5 Minuten heißt es seitens der Rechtsabteilung des Unternehmens: „Wir haben Probleme gehabt.“ Auch die Gerüchte um einen Cyberangriff werden weder bestätigt noch dementiert. In naher Zukunft werde es seitens des Unternehmens eine Stellungnahme geben, heißt es. Der Betrieb wurde mittlerweile wieder aufgenommen.

Häufig gestellte Fragen Was ist die Chemson Gruppe? Die Chemson Gruppe konzentriert sich auf die Produktion und den Vertrieb von Polymer-Additiven und PVC-Stabilisatoren. Das Unternehmen gilt als globaler Marktführer. Was sind Polymer-Additive? Polymer-Additive sind grundsätzlich Zusatzstoffe, die meist zu Kunststoffen (Polymeren) hinzugegeben werden. Durch die Zugabe von Polymer-Additiven kann man Kunststoffe genau an die gewünschten Anforderungen anpassen. Zum Beispiel Weichmacher – diese machen den Kunststoff weicher und flexibler. Was sind PVC-Stabilisatoren? PVC ist ein weit verbreiteter Kunststoff, der in vielen Anwendungen wie Rohren, Kabeln, Fensterrahmen und Bodenbelägen verwendet wird. PVC-Stabilisatoren sind spezielle Zusatzstoffe, die zu Polyvinylchlorid (PVC) hinzugefügt werden, um dessen Haltbarkeit und Leistung zu verbessern. Ohne Stabilisatoren würde PVC bei der Verarbeitung und im Laufe der Zeit durch Wärme, Licht und Sauerstoff beschädigt werden. Wo gibt es Standorte der Chemson Gruppe? In Australien, Brasilien, China, Deutschland, England, Holland, USA und Österreich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.05.2024 um 17:53 Uhr aktualisiert