Zweimal Totalschaden: Abbiegeunfall mit zwei Verletzten

Veröffentlicht am 15. Mai 2024, 17:42 / ©Österreichisches Rote Kreuz (ÖRK) / Markus Hechenberger

Gegen 12.30 Uhr fuhr eine 48-Jährige aus dem Bezirk Südoststeiermark mit dem Auto auf dem Rüsthausweg in Fahrtrichtung L 204. Bei einer Kreuzung wollte die Frau nach links Richtung Klöch abbiegen. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 66-Jähriger, ebenfalls aus dem Bezirk Südoststeiermark, mit seinem Auto von Klöch kommend in Fahrtrichtung Sankt Anna am Aigen. Die 48-Jährige dürfte beim Abbiegevorgang das Fahrzeug des Mannes übersehen haben. Trotz Ausweichmanövers des 66-Jährigen kam es zu einer Kollision der beiden Autos.

Beide Fahrer verletzt

Beide Unfallbeteiligten konnten sich selbstständig aus dem jeweiligen Fahrzeug befreien. Die 48-Jährige musste vom Roten Kreuz ins LKH Feldbach gebracht werden. Die erlittenen Verletzungen dürften nur leicht sein. Der 66-Jährige begab sich selbstständig in das LKH Bad Radkersburg. An beiden Autos entstand Totalschaden. Die Freiwillige Feuerwehr Deutsch Haseldorf stand im Einsatz.