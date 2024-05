Horror-Arbeitsunfall: Angestellter verliert Finger in Mühlen-Maschine

Veröffentlicht am 15. Mai 2024, 17:47 / ©5 Minuten

Am 15. Mai 2024 gegen 13:00 Uhr ereignete sich ein schwerer Arbeitsunfall bei einer Lebensmittel-Produktions-Firma in Hörbranz. Ein 33-jähriger Angestellter arbeitete alleine an einer Mühle zur Verkleinerung verschiedener Materialien, als diese plötzlich im Bereich des Materialtrichters oberhalb verstopfte.

Die Maschine lief weiter

Daraufhin schlug der 33-Jährige mit einem Gummihammer gegen das Gehäuse in diesem Bereich, schaltete dabei aber die Maschine nicht ab. Durch das herabfallende Material geriet die linke Hand des 33-Jährigen in die rotierende Walze der Mühle, wodurch dessen Mittel- und Ringfinger bis zu den Fingergelenken abgetrennt wurden. Der Angestellte wurde nach der Erstversorgung durch Notarzt und Rettung in das LKH Bregenz eingeliefert