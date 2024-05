Traktorbrand am Graßnitzberg

Veröffentlicht am 15. Mai 2024, 18:04 / ©FF Spielfeld

Am Mittwoch um 09.23 Uhr wurde in Spielfeld ein Sirenenalarm ausgelöst. Der Grund: ein Traktorbrand im Weingarten am Graßnitzberg. Sofort rückten zehn Feuerwehrleute der FF Spielfeld aus. Ausgestattet mit schwerem Atemschutz und dem C-Rohr gelang es ihnen, das Feuer zu löschen.

Eineinhalbstündiger Einsatz

Nachdem der Traktor aus dem Weingarten geborgen war, wurde eine Wärmebildkamera eingesetzt, um sicherzustellen, dass sich keine Glutnester mehr versteckten. Die schmorenden Teile am Traktor wurden immer wieder mit dem Hochdruckschlauch gekühlt. Nach ca. eineinhalb Stunden war der Einsatz der FF Spielfeld beendet. Dank des schnellen Einsatzes konnte ein größerer Schaden am Weingartentraktor verhindert werden.