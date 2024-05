Border-Collie-Mischling mit Schnittverletzung gefunden

Veröffentlicht am 15. Mai 2024, 18:26 / ©Tierhilfe Steiermark

Bei der Tierhilfe Steiermark gab es zu Christi Himmelfahrt keine Erholung, sondern einen dringenden Einsatz: Ein verletzter Border-Collie-Mischling wurde von Passanten gefunden, die die Polizei Leutschach alarmierten, welche wiederum die Tierhilfe verständigte. Der verletzte Hund konnte laut Bericht der Tierhilfe keine drei Schritte gehen, bevor er umfiel.

©Tierhilfe Steiermark Auf diesem Bild ist die Schnittverletzung des Hundes zu sehen.

Schneller Einsatz

Eine Helferin der Tierhilfe war innerhalb von 15 Minuten vor Ort und gemeinsam mit den anwesenden Personen konnte der Hund auf ein Tragetuch gelegt und so ins Auto gesetzt werden. Aufgrund des Feiertages musste der Hund nach Feldkirchen in die Tierklinik Thalerhof gebracht werden, wo eine Schnittverletzung am Hinterbein festgestellt wurde.

©Tierhilfe Steiermark Die Besitzerin des verletzten Tieres konnte von der Tierhilfe ausfindig gemacht werden.

Besitzerin über Facebook gefunden

Über einen Facebookaufruf gelang es der Tierhilfe, die slowenische Besitzerin des Hundes ausfindig zu machen, die den Hund zur Erstbehandlung in der Tierklinik freigab, um einen späteren schmerzfreien Heimtransport zu bewerkstelligen. In weiterer Folge suchte sie mit dem verletzten Hund eine Tierklinik in Slowenien auf.