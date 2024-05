Hubschraubereinsatz: 25-Jähriger überschlug sich mit Motorrad

Ein 25-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung war gegen 13 Uhr mit zwei weiteren Motorradfahrenden auf der B 76 von Wies kommend in Fahrtrichtung Steyeregg unterwegs. Der Mann kam aus bislang unbekannter Ursache in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Straßenleitpflock, überschlug sich und kam schließlich in einem Bach zum Liegen. Der Verunfallte musste nach der Erstversorgung vom Team des Rettungshubschraubers Christophorus 12 ins LKH Graz gebracht werden. Am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden. Die Freiwillige Feuerwehr Wies stand im Einsatz.