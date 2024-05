Andrea Scrima: Ausstellung zu Gewalt in Comics & Cartoons

Stadtschreiberin Andrea Scrima beschäftigt sich mit Gewalt in Comics und Cartoons.

Veröffentlicht am 15. Mai 2024, 18:37 / ©Jorij Konstantinov

Die aktuelle Grazer Stadtschreiberin Andrea Scrima zeigt ab 15. Mai eine Serie von Zeichnungen mit dem Titel „Loopy Loonies“. In den Arbeiten, die im Foyer des Kunsthauses Graz zu sehen sein werden, erforscht sie Gewalt, die in zeitgenössischen Comic- und Cartoon-Bildern steckt. Eröffnet wird die Ausstellungsintervention im Rahmen einer Lecture Performance der Künstlerin zu Themen wie Dissens, dem akuten Missbrauch von Sprache und der Natur von zunehmend instrumentalisierten Emotionen in Kooperation mit dem Haus der Architektur.

©Andrea Scrima Dieses und weitere Werke von Andrea Scrima sind aktuell im Kunsthaus Graz zu sehen.

Kooperation für den Frieden: MIR*

In einer gemeinsamen Aktion von Kunsthaus Graz und Haus der Architektur sind zudem bis 20. Mai die Buchstaben MIR* im Schaufenster des HDA zu sehen – ein Projekt kultureller Institutionen in Graz, das sich für Frieden einsetzt. MIR* bedeutet im Slawischen Frieden, aber auch Welt, und fungiert als kooperativer „Redestab“, der dieses Jahr immer wieder und in unterschiedlicher Form im Grazer Stadtraum auftauchen und auch Thema diverser Veranstaltungen sein wird.

©Antonio Maria Storch Die Künstlerin und aktuelle Stadtschreiberin von Graz Andrea Scrima.