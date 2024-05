Millionen-Betrug in Villach: Könnten Bank-Kunden nun leer ausgehen?

Der Vorstandsvorsitzende kam nicht umhin, auch dieses heikle Thema kurz zu erörtern. „Ich kann nur sagen, dass der ehemalige Mitarbeiter in Haft ist und dass wir um Aufklärung bemüht sind. Selbstverständlich sollen Kunden nicht zu Schaden kommen.“ Was am Rande der Versammlung noch zu erfahren war: Die Bank hat schon Rücklagen gebildet, um Kunden, denen nachweislich Schaden entstanden ist, voll zu entschädigen.

Warten auf Schuldspruch

Über was auch gesprochen wurde: Dass die Versicherung der Bank ebenfalls die Vorgänge beobachtet und man nun die Ermittlungen der Polizei und die Entscheidung der Staatsanwaltschaft über eine Anklage abwarten muss, denn noch gilt für den Verdächtigen, der nach wie vor alles bestreitet, die Unschuldsvermutung. Erst nach einem rechtskräftigen Schuldspruch, kann man daran gehen, die Kunden, die Schaden erlitten haben, zu entschädigen.

Könnten Bank-Kunden leer ausgehen?

Was nicht einfach sein wird, denn ebenfalls am Rande der Versammlung wurde bekannt, dass einige Kunden dem Banker Bargeld an einem Parkplatz oder privat in dessen Wohnung übergeben haben. „Möglicherweise hat es sich dabei um Schwarzgeld gehandelt, das natürlich jetzt abgeschrieben werden kann, weil eine Haftung der Bank da ausgeschlossen ist. Alles Geld, das nicht innerhalb der Bankräumlichkeiten übergeben wurde, ist außerhalb jeder Haftung“, so ein Bankmitarbeiter. „Aber auch innerhalb der Bankräumlichkeiten wird einiges zu klären sein“, so der Mitarbeiter.

Fragen über Fragen

Kunden brachten packerlweise Bargeld mit und der Verdächtige Banker übernahm es gerne und bot an, es persönlich am Schalter einzuzahlen. „Da brauchen sie sich nicht an der Kasse anstellen“, soll er vielfach Kunden gesagt haben. Als Quittung erhielten sie dafür einen Einzahlungszettel, der möglicherweise gefälscht war, wurde ebenfalls am Rande der Versammlung erzählt. „Aber wer bringt packerlweise Bargeld in ein Institut, das er ja nachvollziehbar von einem Konto bargeldlos auf ein anderes überweisen kann? Wer macht denn so etwas“, wurde spekuliert.

Fehlen Unterlagen?

Angeblich lebt der Banker jetzt von seiner Mutter, leistet sich andererseits aber zwei nicht gerade billige Anwälte: den Grazer Franz Unterasinger und den Klagenfurter Philipp Tschernitz. Unterasinger bestätigt auch, dass die Beweislage für seinen in Gefangenschaft sitzenden Klienten nicht so schlecht ist: „Es sind von den Unterlagen nur Fragmente da, viele Fälle strecken sich Jahre zurück, wer hebt denn sich da über Jahre Einzahlungsbestätigungen auf. Die braucht es aber, um die Vorwürfe nachvollziehen zu können“, so Unterasinger im Gespräch mit 5 Minuten.

Penthousewohnung mit Blick über Villach

Was auch noch bekannt wurde: Der Verdächtige erzählte allen, die es wissen wollten, er wohne jetzt bei seiner Mutter in Oberkärnten. „Tatsächlich lebt er, sozusagen als U-Boot, weil behördlich nicht angemeldet, seit Jahren in Villach in einer teuren Penthousewohnung, die ihm gehört“, erzählt ein Ermittler 5 Minuten. Alles Ungereimtheiten, die aufgeklärt werden müssen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.05.2024 um 19:55 Uhr aktualisiert