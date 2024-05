Von Liverpool nach Salzburg: Das ist der neue Trainer

Veröffentlicht am 15. Mai 2024, 19:19 / ©pixabay

Pepijn Lijnders wird das Team zu Beginn der Vorbereitung auf die Saison 2024/25 übernehmen, wie der Verein am Mittwoch bestätigte. Die offizielle Vorstellung ist für Juni geplant. „Ich bin sehr stolz darauf, neuer Cheftrainer des FC Red Bull Salzburg zu werden. Das ist für mich ein echtes Privileg“, sagte Lijnders, der als Verfechter des Pressingfußballs gilt – was zur Clubausrichtung von Salzburg passt.

Ein weiterer Trainer aus Liverpool ist dabei

Der Niederländer wird von Vitor Matos begleitet, einem langjährigen Wegbegleiter, der als neuer Kotrainer fungieren wird. Matos arbeitete bereits mit Lijnders in Porto und Liverpool zusammen. Lijnders bringt umfassende Erfahrung in der Nachwuchsarbeit mit. Er war ab 2003 als Jugendtrainer bei PSV Eindhoven tätig und arbeitete später auch beim FC Porto und beim FC Liverpool. Sein erster Anlauf als Cheftrainer in der zweiten niederländischen Liga bei Nijmegen endete zwar vorzeitig, aber er kehrte erfolgreich als Kotrainer zu Liverpool zurück.

Salzburger sind vorfreudig

Sportdirektor Bernhard Seonbuchner bezeichnete Lijnders als „absoluten Wunschkandidaten“ und betonte seine herausragenden Qualitäten als Fußballfachmann und Entwickler von Spielern. Die Vereinbarung zwischen Lijnders und dem Club basiere auf einer gemeinsamen Vision und Zielsetzung für die Zukunft. Salzburg befindet sich derzeit unter der Leitung von Interimstrainer Onur Cinel, hat aber immer noch die Chance, die laufende Saison erfolgreich abzuschließen und Meister zu werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.05.2024 um 19:21 Uhr aktualisiert