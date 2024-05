„Skandal um Rösi“: Komitee Rösselmühle fordert Stadtteilzentrum

Nach dem Brand in der Grazer Rösselmühle im April des Vorjahres, bei dem das ehemalige Industriegebäude beschädigt wurde, erteilte die Stadt Graz nach mehreren Verzögerungen im Jänner den endgültigen Bescheid zum Abbruch aller drei Gebäude auf dem Areal, Mitte Feber wurde mit den Abrissarbeiten begonnen.

Wohnraum & Büros in Planung

Seitens der Stadtregierung ist die Ausschreibung an eine Gruppe von Architekturbüros geplant, die ein Rahmenkonzept für die Nutzung des Rösselmühle-Areals erstellen sollen. Im Brief wird die Geschäftsführerin der RöMü GmbH, Birgit Leinisch, zitiert. Demnach solle dieses Konzept „Wohnraum und eine moderne Sockelzone mit Geschäften und Büros vereinen“. Gegen diesen Plan macht das Komitee Rösselmühle mobil, ein überparteilicher Zusammenschluss von Experten aus den Bereichen Architektur, Universität und Kultur. In einem offenen Brief an Bürgermeisterin Elke Kahr und Vizebürgermeisterin Judith Schwentner machen die Mitglieder des Komitees nun ihrem Unmut Luft.

Stadtteilzentrum mit Raum für Bildung und Kultur gefordert

Kritisiert wird unter anderem, dass weitere Wohnungen und Büros mit Geschäftszonen im Erdgeschoß in Planung seien, die in Gries niemand brauchen würde, da dieses Konzept an dem Standort ohnehin nicht funktioniere. Was in Gries laut den Initiatoren des Briefs hingegen dringend gebraucht werde, sei ein Stadtteilzentrum, in das Kultur-, Bildungs- und Sozialeinrichtungen integriert werden können. Als Beispiele für die entsprechenden Desiderate werden das Johann-Joseph-Fux-Konservatorium, das Auftritt- und Probenräume benötige, sowie das Geriatrische Zentrum, das nach Erweiterungsmöglichkeiten suche, genannt. Generell seien „Räume für niederschwellige Bildungs- und Kulturangebote und für nachbarschaftlichen Austausch“ notwendig.

Bis dato 1370 Unterschriften

Die Mitglieder des Komitees Rösselmühle weisen außerdem darauf hin, dass sie für ihre Petition „Rettet die Rösselmühle! Für eine respektvolle Stadtentwicklung!“ bereits 1370 Unterschriften gesammelt haben. Sie appellieren an die Stadt, den Willen der Unterzeichnenden ernstzunehmen und mit ihnen in Dialog zu treten, um eine nachhaltige und zeitgemäße Stadtentwicklung voranzutreiben, die den Willen der Bürger widerspiegele und nicht an Investoren orientiert sei. Der gesamte offenen Brief kann hier nachgelesen werden.