Seit 6 Jahren: Villacher Familie „wartet“ verzweifelt auf ihr Haus

Fast 1.400 Quadratmeter hat jenes Grundstück in Autobahnnähe in Maria Gail (Villach), das sich Silvana und „Samy“ – ein Ehepaar aus Villach – vor mittlerweile knapp sechs Jahren gekauft haben. Beide sind in der Pflege tätig und nachdem alles gut ausgesehen hat, haben sie auch das eigene Haus in Mallenitzen verkauft. „Wir haben uns, bevor wir das Grundstück gekauft haben, natürlich erkundigt. Da hat es geheißen, dass es zu 99,9 Prozent umgewidmet wird“, erklärt das Ehepaar gemeinsam gegenüber 5 Minuten. Das war der Zeitpunkt, als die Familie bei den Eltern des Mannes eingezogen ist, wo sie sechs Jahre später immer noch wohnen. Die Eltern wollen sie nicht alleine lassen, weil sie Pflege bräuchten.

„Nach zwei Jahren haben wir einen Anruf bekommen“

Anfangs habe es noch geheißen, der ganze Prozess würde zwölf bis 18 Monate dauern, erinnern sich die beiden. „Nach zwei Jahren haben wir dann einen Anruf bekommen. Da hat es bereits geheißen, wir sollen uns nach einem anderen Grundstück umschauen.“ Gründe dafür seien ihnen zufolge damals aber noch keine genannt worden. Doch die beiden sind weiter dran geblieben.

Familie hat kein Verständnis für Vorgehen der Behörden

Verständnis für das Vorgehen seitens der Behörden und der Stadtpolitik haben sie keines. „Bei dem Grundstück handelt es sich um Bauerwartungsland, zudem wird dadurch keine Zersiedelung gefördert, die Anschlüsse sind grundstücksnahe und auch die Zufahrt zum Grundstück ist bereits geregelt“, meint der Familienvater. Auch die Lärmbelastung aufgrund der Autobahnnähe sei für die Familie – die beiden haben eine gemeinsame Tochter – kein Problem.

„Eltern würden ihren Lebensabend bei uns verbringen“

Auf dem Grundstück sollten zwei Häuser errichtet werden, jenes für die Familie und ein Bungalow für die Eltern, damit sie auf die beiden schauen können. „Sie würden ihren Lebensabend bei uns verbringen“, so der Familienvater. Nun ist die Familie langsam aber richtig verzweifelt, immerhin seien mittlerweile auch die Baupreise in die Höhe geschossen. „Vor sechs Jahren hätten wir noch deutlich mehr bauen können, als das es jetzt der Fall ist“, meint das Ehepaar abschließend.

©kk / privat Der Traum vom Eigenheim ist für die beiden Villacher längst zur Odyssee geworden.

Widmung fällt in Anwendungsbereich des neuen Raumordnungsgesetzes

Wie Behördenleiter Alfred Winkler vom Villacher Magistrat nun gegenüber 5 Minuten erklärt, sei die Widmungsanregung am 16. Mai 2019 eingebracht worden. „Das Ansuchen wurde vom Land Kärnten nach einem Jahr zurückgestellt und – durchaus unüblich – etliche Gutachten und Stellungnahmen eingefordert“, so Winkler. Im Februar 2022 sei dann die letzte Stellungnahme eingelangt, da fiel man allerdings schon in den Anwendungsbereich des neuen Kärntner Raumordnungsgesetzes.

„Strategische Umweltstelle des Landes sieht Widmung sehr kritisch“

„Damit gibt es grundsätzlich die gesetzliche Vorgabe, dass maximal 800 Quadratmeter Bauland für Einfamilienprojekte widmungsfähig sind. Das betroffene Grundstück umfasst 1.367 Quadratmeter“, weiß Winkler. Die „Strategische Umweltstelle“ des Landes Kärnten sehe die Widmung als „sehr kritisch“. Dem wiederum widerspricht die betroffene Familie, denn sie würden sowieso zwei Häuser auf das Grundstück bauen. Wie es nun weitergeht, ist aktuell noch nicht klar. Eines ist aber gewiss: Der Traum vom Eigenheim steht für die Villacher Familie weiter in den Sternen.