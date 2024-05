Rennradfahrerin (28) crasht in aufgemachte Autotür – Handverletzung

Ein 59-jähriger Österreicher fuhr am 15. Mai 2024, gegen 14.30 Uhr, mit seinem PKW auf der Gemeindestraße in Buch in Tirol in nördliche Richtung und hielt an, weil sein Beifahrer, ein 46 Jahre alter Österreicher, aussteigen wollte. Der Beifahrer öffnete die Tür und die Lenkerin eines unmittelbar nachkommenden Rennrades, eine 28-jährige Österreicherin, prallte trotz Vollbremsung gegen die Fahrzeugtür. Sie kam dadurch zu Sturz und wurde in das angrenzende Feld geschleudert. Die 28-jährige Sportlerin erlitt an der linken Hand eine schwere Verletzung und wurde nach ihrer Erstversorgung von der Rettung in das BKH Schwaz gebracht. Der Beifahrer des Unfallautos blieb unverletzt.