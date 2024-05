Regen & Wolken am Donnerstag in der Steiermark

Regen und Wolken werden schön langsam zum steirischen Brauch: Auch am Donnerstag ist es in der Steiermark laut Geosphere Austria überwiegend bewölkt, häufig kommt es zu Regenschauern und aus dem Osten teils lebhafter Wind. Auch die Temperaturen werden etwas kühler als in den vergangenen Tagen und die Höchstwerte bewegen sich zwischen 15 Grad im Grazer Raum und 20 Grad in Bad Aussee. In der Nacht auf Freitag breitet sich kräftiger Regen auf alle Landesteile aus.