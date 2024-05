Vermehrt Regen: So wird das Wetter in Österreich

Veröffentlicht am 15. Mai 2024, 22:02 / ©Leserfoto

In Osttirol und Oberkärnten ziehen wiederholt teils kräftige Schauer oder Gewitter von Italien kommend durch. „Am späteren Nachmittag und Abend setzen auch von Unterkärnten bis ins Südburgenland vermehrt Schauer ein“, so die Meteorologen von GeoSphere Austria. Im nördlichen Bereich des Alpenhauptkamms führt die teilweise föhnige Strömung zu zeitweisem Sonnenschein und deutlich trockenerem, wenn auch nicht ganz stabilem Wetter. Der Wind weht schwach bis mäßig, in den oberen Lagen von Ober- und Niederösterreich auch lebhaft bis stark aus östlichen bis südlichen Richtungen.

Temperaturen steigen auf bis zu 24 Grad

Die Frühtemperaturen liegen zwischen 9 und 14 Grad Celsius, während die Tageshöchsttemperaturen meist nur 14 bis 21 Grad Celsius erreichen, lokal an der Alpennordseite bei Föhn jedoch bis zu 24 Grad Celsius.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.05.2024 um 22:22 Uhr aktualisiert