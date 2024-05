Weizer Tänzerinnen besuchen Grazer Rathaus

Die Tänzerinnen der „O'Kelly Irish Dance Academy“ in Weiz waren zu Besuch im Grazer Rathaus.

Die Tänzerinnen der „O'Kelly Irish Dance Academy“ in Weiz waren zu Besuch im Grazer Rathaus.

Veröffentlicht am 15. Mai 2024, 22:03 / ©Stadt Graz/Fischer

Viermal die Woche trainieren Desire Speer, Linda Krausler, Nele Leinweber, Laura Nest und Sophia Grünbichler in der „O’Kelly Irish Dance Academy“ in Weiz, die von Philipp Gaber und seiner Partnerin Carmen Palensky mit großem Engagement geleitet wird. Was diese jungen Frauen eint, ist ihre Leidenschaft für den „Irish Dance“.

WM-Teilnahme und Europameisterin

Die Gäste aus Weiz waren am vergangenen Freitagnachmittag zu Gast bei Bürgermeisterin Elke Kahr, um ihr einerseits den „Irish Dance“ näherzubringen und um andererseits von den jüngsten Erfolgen zu berichten. Die Tänzerinnen der Company haben gerade in Glasgow nach Montreal im letzten Jahr ihre zweite WM bestritten und aus Tausenden Schulen rund um den Erdball die Position 68 in der Welt ertanzt. Desire Speer ist sogar amtierende Europameisterin der U12. Philipp und Carmens Schülerinnen sind zwischen vier und 19 Jahre alt. Selbst tanzt der frühere Englischlehrer ebenso den Irish Dance wie seine Partnerin.