Gewittrige Schauer in Kärnten: Wo es am Donnerstag am meisten regnet

Ein bewölkter Donnerstag steht den Kärntnern bevor. Im Laufe des Tages ziehen dann einige, teils gewittrige Schauer durch das Land. Am meisten regnen wird es im Südwesten. Das sagt zumindest die GeoSphere Austria: „Der Schwerpunkt liegt dabei im Südwesten. Hier kann es auch länger anhaltend und kräftig regnen. Im Osten gibt es dazwischen längere, trockene Phasen.“

Am Abend kräftige Regenschauer

Die Sonne wird sich kaum blicken lassen und Entspannung vom Regen wird so bald auch keine in Sicht sein. „Am Abend greifen von Süden her kräftige Regenschauer über“, so die Meteorologen weiter. Die Höchstwerte liegen bei zwischen 14 und 18 Grad.