Bergtour am Eisenerzer Reichenstein endete tödlich

Laut Zeugenaussagen stieg der Mann am Mittwoch, gegen 13 Uhr von der Reichensteinhütte aus in Richtung Tal ab. Zuhause kam er jedoch nie an. In weiterer Folge begannen die Alpinpolizei und die Bergrettung mit der Suche nach dem Abgängigen.

Jede Hilfe kam zu spät

Gegen 22.15 Uhr fand ein Suchtrupp der Bergrettung den Mann zirka 170 Höhenmeter unter dem eigentlichen Wanderweg in einem Geröllfeld. „Für den 51-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unglücksstelle“, teilte die steirische Polizei mit. Einsatzkräfte bargen den Wanderer und brachten ihn ins Tal. „Wie es zu dem Unfall kam, ist Gegenstand derzeitiger Ermittlungen. Fremdverschulden wird jedoch ausgeschlossen“, betonen die Beamten abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.05.2024 um 06:30 Uhr aktualisiert