Long Covid: Grüne fordern Spezialambulanzen in der Steiermark

Die zahlreichen Corona-Infektionen der letzten Jahre haben die Gesundheit vieler Menschen beeinträchtigt. Das als „Long Covid“ bekannte Krankheitsbild belastet die Betroffenen mit Symptomen wie extremer Müdigkeit, geringer Belastbarkeit und Konzentrationsschwierigkeiten, die oft zur Arbeitsunfähigkeit führen. Der Grüne Gesundheitssprecher Georg Schwarzl fordert von der Landesregierung konkrete Maßnahmen.

Aktuell keine Tagesklinik für Long-Covid-Patienten

In der gestrigen Landtagssitzung bekräftigte Schwarzl die bereits im Dezember gestellte Forderung nach der Einrichtung von Spezialambulanzen erneut: „Betroffene von Long Covid, ME/CFS (Chronisches Erschöpfungssyndrom, Anm.) oder anderen postviralen Erkrankungen stehen in der Steiermark vor einer Odyssee, um die passende Behandlung zu finden. Sie leiden nicht nur unter den körperlichen Symptomen, sondern auch unter dem Mangel an spezialisierten Anlaufstellen. Hier muss rasch gehandelt werden.“ Die Notwendigkeit solcher Spezialambulanzen wird auch in der Stellungnahme der Landesregierung anerkannt. Derzeit gibt es in der Steiermark mit dem Standort Enzenbach jedoch nur eine Ambulanz ohne tagesklinische Option.

Landesregierung wartet auf Bund

Laut den Grünen wartet die Landesregierung auf eine bundesweite Umsetzung von Maßnahmen, was die Grünen kritisieren, da das Spitalswesen und die Ambulanzen Ländersache seien. Das Gesundheitsministerium habe bereits Taten gesetzt. Es ist ein nationaler Aktionsplan in Ausarbeitung und es wurde ein Budget von bis zu einer Million Euro für ein Kompetenzzentrum zur Verfügung gestellt, das als zentrale Drehscheibe für die Forschung dienen und den Austausch zwischen Theorie und Praxis vorantreiben soll.