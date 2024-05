Roboter schenkt Kärntnerin (7) ein Stück Normalität

Mithilfe von Spendenerlösen des Vereins „Wheels for Charity“ und der Unterstützung von Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) wurde der sogenannte „Avatar“ für das siebenjährige Mädchen aus dem Bezirk St. Veit an der Glan angekauft. „Die Schule ist ja viel mehr als Lernen und Wissenserwerb, es ist ein Platz der persönlichen Entwicklung und der Freundschaften. Hier sozial isoliert zu sein, ist wirklich ein schweres Los und Hannah hat es aufgrund ihrer Erkrankung ohnehin schon sehr schwer“, betont Fellner, der sich „wahnsinnig freut“ Hannah mit diesem Roboter ein Stück Normalität zu schenken.

Roboter ermöglicht geregelten Schulbesuch

Der Kärntner Bildungsreferent bedankt sich auch herzlich bei dem Verein „Wheels for Charity Kärnten“, der sich diesem Projekt angenommen hat. Vereinsobmann Patrick Egger schließt mit seinen Worten an: „[…] Es ist uns ein Herzensanliegen, Hannah diesen Weg zu ermöglichen, sodass sie trotz ihrer vielen Fehlzeiten aufgrund von Erkrankungen am Schulleben teilhaben kann.“ Die Siebenjährige wird das Gerät noch über die kommenden Jahre brauchen, immerhin leidet sie an einem Immundefekt, welcher sie immer wieder erkranken lässt. Ohne den Roboter wäre für Hannah ein geregelter Schulbesuch unmöglich. Mithilfe eines Tablets kann sie den Avatar steuern und so dem Unterricht aktiv folgen – und von zu Hause aus ihren Mitschülern sowie ihren Lehrkräften sogar Emotionen mitteilen. So kann sie zeigen, ob sie gerade traurig, glücklich oder nachdenklich ist.

Hannah durfte den Roboter bereits testen

Gedacht ist der Roboter für Kinder, welche, aufgrund von Erkrankungen beispielsweise, dem Schulunterricht nicht beiwohnen können. Hannah durfte im Zuge eines Pilotprojekts bereits 2023 ein Leihgerät im Kindergarten testen – wir haben berichtet. Nun ist sie überglücklich, einen eignen Avatar im Schulalltag zur Verfügung zu haben. Dieser ist in ihrem Eigentum und verbleibt in der Schule – er ist damit jederzeit einsatzbereit für die Schülerin.