Bis zu 100 Euro täglich: Diese Ausbildung bringt dir extra Geld

Veröffentlicht am 16. Mai 2024, 07:51 / ©Bundesheer

Mit dieser Gesetzesnovelle soll die gesetzliche Grundlage für einen „Ausbildungsscheck“ für die Soldaten in der Miliz geschaffen werden, um das Milizsystem weiter zu stärken. Personen, die an Milizübungen teilnehmen, erhalten eine Vergütung von bis zu 100 Euro pro Ausbildungstag. Diese Vergütung kann für zivile berufliche Aus- und Fortbildungszwecke genutzt werden und soll als Anreiz dienen, sich verstärkt in der Miliz zu engagieren. Ebenso soll es auch die Wirtschaft ermutigen, die Miliz stärker zu unterstützen.

Anreize schaffen

„Da kann der Dank der Miliz an unsere Frau Bundesministerin nicht groß genug sein! Das ist großartig und durch die neu eingeführte Milizausbildungsvergütung wird für Milizangehörige und auch Arbeitgeber ein einzigartiger Anreiz geschaffen, sich für die Miliz zu engagieren“, so der Milizbeauftrage des Bundesheeres Generalmajor Erwin Hameseder.

Mehr Geld und Tapferkeitsmedaillen für Soldaten

Die neuen Maßnahmen umfassen auch die Einführung eines sozialrechtlichen Härteausgleichs, um sozialversicherungsrechtliche Benachteiligungen beim Kinderbetreuungsgeld und dem Familienzeitbonus für Personen im Präsenz- und Ausbildungsdienst zu beseitigen. Mehr dazu hier. Darüber hinaus wird mit dieser Novelle die Grundlage für eine Tapferkeitsmedaille im Bundesheer geschaffen, um Soldaten zu ehren, die außergewöhnliche Tapferkeit und Einsatzbereitschaft unter Gefährdung ihrer eigenen körperlichen Unversehrtheit während eines Einsatzes zur militärischen Landesverteidigung, im sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz oder im Auslandseinsatz gezeigt haben.